سيدة اللويزة اطلقت كرسي اليونسكو للموارد التعليمية المفتوحة

اطلقت ​جامعة سيدة اللويزة​ في حفل اقيم اليوم في قاعة بيار أبو خاطر في الجامعة، "كرسي ​اليونسكو​ للموارد التعليمية المفتوحة"، بحضور الوزيرة السابقة ​مي شدياق​، ورئيس ​جامعة اللويزة​ الأب بيار نجم، ومدير مكتب اليونسكو الإقليمي حمد الهمامي، وعدد من الأكاديميين و​الطلاب​ وشخصيات تربوية واعلامية.

وفي كلمة له، لفت رئيس الجامعة الأب بيار نجم، الى ان "دخول الNDU من الباب الواسع نحو تفعيل ​منظومة​ الموارد التعليمية المفتوحة، وهو مشروع كانت الجامعة قد بدأت العمل عليه منذ العام 2014، بسعي دؤوب من الدكتور فوزي بارود مساعد نائب الرئيس لتكنولوجيا المعلومات وذلك بهدف وضع استراتيجية نحو التعلم الإلكتروني والدولي، والتي بدأت الجامعة بتطبيقها في موادها الأكاديمية ما أتاح للطلاب الإستفادة والتوفير في شراء ​الكتب​".

بدوره ذكر مدير مكتب اليونسكو الإقليمي حمد الهمامي "التزام اليونسكو ببناء مجتمع المعرفة وإشاعة ثقافة ​السلام​، إذ ترجمت منظمة اليونسكو ثقافة السلام من خلال قطاعاتها الخمسة: قطاع التعليم وقطاع ​العلوم​ الإنسانية وقطاع العلوم الطبيعية وقطاع الثقافة وقطاع العلوم والتكنولوجيا".