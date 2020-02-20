قائد الجيش بحث مع وفد من لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ الأميركي بالأوضاع العامة وعلاقات التعاون

إلتقى قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، وفدًا من لجنة الخدمات المسلّحة في مجلس الشيوخ الأميركي برئاسة Jonathan Lord ترافقه السفيرة الأميركية في لبنان إليزابيث ريتشارد (Elizabeth RICHARD)، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وعلاقات التعاون بين جيشي البلدين.
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