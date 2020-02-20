قائد الجيش بحث مع وفد من لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ الأميركي بالأوضاع العامة وعلاقات التعاون

إلتقى قائد الجيش ال​لبنان​ي العماد ​جوزاف عون​ في مكتبه في اليرزة، وفدًا من لجنة الخدمات المسلّحة في ​مجلس الشيوخ الأميركي​ برئاسة Jonathan Lord ترافقه السفيرة الأميركية في لبنان ​إليزابيث ريتشارد​ (Elizabeth RICHARD)، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وعلاقات التعاون بين جيشي البلدين.

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