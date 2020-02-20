عكر إلتقت السفيرة الأميركية في زيارة وداعية وعرضت معها الأوضاع العامة

إلتقت نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ وزيرة الدفاع الوطني ​زينة عكر​ ​السفيرة الأميركية​ لدى ​لبنان​ ​إليزابيث ريتشارد​ في زيارة وداعيَّة بعدما أنهت ولايتها في لبنان. وقدَّمت السفيرة التهنئة للوزيرة عكر على تولِّيها منصبها في ​الحكومة​، وجرى البحث في الأوضاع العامَّة في لبنان والمنطقة. إضغط للمزيد

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