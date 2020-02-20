لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​عماد واكيم​، إلى أنّ "​التيار الوطني الحر​" يتظاهر أمام "​مصرف لبنان​"، وأحد الأسباب الرئيسة عدم الرد على طلبهم معلومات". وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "بالله عليكم من أجل المصلحة العامة، هل يمكنكم التظاهر أمام ​وزارة الطاقة والمياه​، فنحن نواب "​حزب القوات اللبنانية​" تقدّمنا منها بطلبات معلومات منذ أشهر ولم نحصل على أجوبة، ممّا اضطرنا للذهاب إلى ​القضاء​؟ صيف وشتاء تحت سقف واحد".

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كانت هذه تفاصيل خبر واكيم: هل يمكن للتيار التظاهر أمام وزارة الطاقة التي تقدمنا منها بطلبات معلومات ولم نحصل على أجوبة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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