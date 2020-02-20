مشرفية: إتفاقية الدولة مع الصندوق الكويتي لقرض لمصرف الإسكان خطوة إيجابية

لفت وزير الشؤون الإجتماعية ​رمزي مشرفية​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "موافقة ​مجلس الوزراء​ اليوم على مشروع قانون بين ​الدولة اللبنانية​ والصندوق الكويتي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لقرض مدعوم بقيمة 165 مليون ​دولار​ لمصرف الإسكان؛ خطوة إيجابية ومطلوبة بوضعنا الراهن، وسنعمل على عقد إتفاقية مماثلة لمؤسسة الإسكان التي تعنى بذوي الدخل المحدود والمتوسّط".

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