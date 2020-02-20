الجيش: الجانب اللبناني أكد بالاجتماع الثلاثي الالتزام بالـ1701 ووجوب انسحاب العدو الإسرائيلي من الأراضي المحتلة

أعلنت قيادة الجيش ال​لبنان​ي - مديرية التوجيه، أنّ "اجتماعًا ثلاثيًّا عُقد في ​رأس الناقورة​ برئاسة قائد قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في لبنان ورئيس البعثة اللواء ​ستيفانو دل كول​ (Stefano Del Col)، وحضور وفد من ضباط ​الجيش اللبناني​ برئاسة منسق ​الحكومة اللبنانية​ لدى قوات الأمم المتحدة العميد الركن حسيب عبدو".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "الجانب اللبناني قد عرض الخروقات للسيادة اللبنانية برًّا وبحرًا وجوًّا، والاستفزازات التي يقوم بها العدو الإسرائيلي، وجدد التأكيد على الالتزام ب​القرار 1701​ ومندرجاته كافّة". وأوضحت أنّ "الجانب اللبناني شدّد أيضًا على وجوب انسحاب العدو الإسرائيلي من الأراضي المحتلة كافّة، وهي: المنطقة المتاخمة للخط الأزرق، ​مزارع شبعا​، تلال ​كفرشوبا​ والقسم الشمالي في قرية ​الغجر​، والبقعة B1 المحتلة في رأس الناقورة؛ وأعاد التأكيد على ضرورة إدراج هذه البقعة المحتلة في التقارير والقرارات الأمميّة القادمة أسوة بباقي المناطق المحتلّة المذكورة".