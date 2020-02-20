الإدعاء العام الالماني يتعامل مع هجوم مدينة هاناو على أنه عملية إرهابية

أعلنت ​الشرطة الألمانية​ عن "مقتل تسعة أشخاص جراء حادثي ​إطلاق نار​ في مدينة هاناو غربي البلاد"، موضحة أن "شخصا يشتبه في انتمائه إلى ​اليمين المتطرف​ يبلغ من العمر 43 عاما، أطلق النار على رواد مقهيين للشيشة (الأرجيلة) في مدينة هاناو على بعد حوالي 25 كم شرق فرانكفورت، مصيبا 5 أشخاص على الأقل، هذا وقد أصيب العديد من المواطنين بجروح في الهجومين اللذين وقعا في ​الساعة​ التاسعة بتوقيت غرينيتش".

وأشارت الى أن "المشتبه به قتل نفسه وأنه لم يكن هناك على ما يبدو شركاء في تنفيذ الجريمة، لكن التحقيق مستمر، ويتعامل الإدعاء العام مع الهجوم على أنه عملية إرهابية، وقد وقع الحادث الأول في مقهى بوسط هاناو، واستهدف الثاني مقهى في حي كيسيلشتات، وتفيد ​تقارير​ بأن أغلب مَن يترددون على المقهى الثاني من أصول كردية".

وكانت المستشارة الالمانية ​انجيلا ميركل​ قد لفتت الى أن "هناك عدة أمور تشير إلى أن دوافع عنصرية كانت وراء الهجوم".