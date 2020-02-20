الخارجية القطرية: نرحب بأي مبادرات لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن ان "قطر ترحب بأي مبادرات لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ونحن تحدثنا مع الإدارة الأميركية، ونشجع مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ونتمنى حدوث سلام بين الجهتين"، مشيراً الى "ضرورة عدم تجاهل حقيقة أن الدول العربية سبق أن اتفقت على المبادرة العربية للسلام، التي تضع أسسا عادلة للمفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين".
يشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد أعلن في 28 كانون الثاني الماضي، الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة باسم صفقة القرن".
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