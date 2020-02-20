الخارجية القطرية: نرحب بأي مبادرات لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن ان "قطر ترحب بأي مبادرات لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ونحن تحدثنا مع ​الإدارة الأميركية​، ونشجع مفاوضات مباشرة بين ​الفلسطينيين​ والإسرائيليين، ونتمنى حدوث سلام بين الجهتين"، مشيراً الى "ضرورة عدم تجاهل حقيقة أن ​الدول العربية​ سبق أن اتفقت على المبادرة العربية للسلام، التي تضع أسسا عادلة للمفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

يشار إلى أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، قد أعلن في 28 كانون الثاني الماضي، الخطة الأميركية للسلام في ​الشرق الأوسط​، المعروفة باسم ​صفقة القرن​".