الصحة العراقية تقترح وقف حركة تنقل الأفراد مع إيران بسبب "كورونا"

أعلنت ​وزارة الصحة العراقية​، في بيان انه "استنادًا لقانون ​الصحة العامة​ رقم 89 لسنة 1981، ارتأت خلية ​الأزمة​ الخاصة للوزارة، منع كافة الوافدين من ​ايران​ من دخول الأراضي العراقية من كافة المنافذ وإلى إشعار آخر، عدا الوفود الدبلوماسية حيث يخضعون للفحص الطبي".

ولفتت الوزارة الى انه "يستثنى من المنع أعلاه العراقيين المتواجدين حاليًا في ​إيران​، على أن يخضعوا لإجراءات وزارتنا والمتمثلة بالحجر الصحي والمتابعة لمدة 14 يومًا".