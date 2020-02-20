غانتس ينفي التهم الموجهة اليه بتورطه بملفات فساد

نقلت قناة "سكاي نيوز" عن تقارير إعلامية أن "السلطات القضائية في إسرائيل ستحقق في احتمال وقوع صفقة مريبة بين شركة يترأسها منافس رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو، الجنرال بيني غانتس والشرطة الإسرائيلية".
وذكرت التقارير أن "غانتس ليس مشتبها فيه في هذه المسألة بصورة مباشرة، لكن هذه التطورات تأتي قبل أقل من أسبوعين على الانتخابات البرلمانية مما قد يضعف فرصه فيها".
ونفى غانتس "التهم الموجهة إليه التي ساقتها وسائل إعلام عديدة في البلاد"، معتبرا أن "كل هذا ضغط سياسي لوضع هذا الأمر أمام الجمهور، وأنا مرتاح تماما، فقد تم التحقق من تورطي بملفات فساد في الماضي ولم يتم العثور على أي شكوك جنائية".
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