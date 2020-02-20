نقلت وكالة "بلومبرغ" الأميركية، عن مسؤول تركي رفيع المستوى قوله ان "​تركيا​ طلبت من ​الولايات المتحدة​ نشر بطاريتين من منظومات "باتريوت" على حدودها الجنوبية لضمان حرية التصرف من أجل توجيه ضربات انتقامية، في حالة أي هجمات مستقبلية للقوات السورية المدعومة جويا من قبل ​روسيا​".

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كانت هذه تفاصيل خبر بلومبرغ: أنقرة طلبت من الولايات المتحدة مضادات جوية لردع روسيا في ادلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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