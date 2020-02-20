هوك: مجلس صيانة الدستور الإيراني يحول الانتخابات لصالح النظام

رأى المبعوث الأميركي الخاص ب​إيران​ ​براين هوك​، في ​مؤتمر​ صحافي أن "مجلس صيانة ​الدستور​ الإيراني يحول ​الانتخابات​ لصالح النظام ويستخدم صلاحيته للتلاعب بالانتخابات"، معتبرا أن "الانتخابات المقررة غدا هي مسرحية سياسية​​​​ والنتائج معروفة مسبقا لأنها حسمت خلف أبواب مغلقة".

وأعلن أنه "تم فرض عقوبات على 5 مسؤولين حرموا الإيرانيين من انتخابات نزيهة، وهذه العقوبات شملت أحمد جنتي أمين مجلس صيانة الدستور وعباس كدخدائي الناطق باسم المجلس"، لافتا الى أن "أحمد جنتي لم يحرم الإيرانيين من انتخابات فقط وإنما ينادي بالموت ل​أميركا​ و​إسرائيل​".

وشدد على أن "مجلس صيانة الدستور يمارس عملية قمع ضد الإيرانيين الذين يرغبون بالترشح لمناصب حكومية، كما منع أكثر من 7 آلاف إيراني من خوض الانتخابات منهم أعضاء حاليون في البرلمان"، مشيرا الى أنه "على ​المجتمع الدولي​ فرض مزيد من الضغوط على إيران حتى تتوقف عن دعم ​الجماعات المسلحة​".

وشدد هوك على "أننا نعمل على منع ​النظام الإيراني​ من نقل ​السلاح​ لتمويل ميليشياته، وعلى هذا النظام وقف تمويل ​الحوثيين​ وتزويدهم بالسلاح بدلا من تقليص دعم السلع للإيرانيين"، مؤكدا أن "استمرار إيران في تزويد الحوثيين بالسلاح انتهاك لقرارات ​مجلس الأمن الدولي​"، مبينا أن "وزير الخارجية مايك ​​​​​بومبيو في ​الرياض​ لزيادة مستوى تنسيق التعاون مع ​السعودية​".