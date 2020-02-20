كشف مسؤول في "​بنك عودة​" لوكالة "​رويترز​" أن "البنك جمع 210 مليون ​دولار​ كمساهمة نقدية في المرحلة الأولى من زيادة رأس المال على مستوى القطاع طلبها البنك المركزي"، مشيرا الى أن "هذا تجديد للالتزام القيم للمساهمين بدعم البنك في الأوضاع السائدة التي تمر بها البلاد".

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كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول في بنك عودة لرويترز: جمعنا 210 مليون دولار كمساهمة نقدية في زيادة رأس المال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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