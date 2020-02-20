أفادت معلومات ​صحفية​ عن "حصول اشكال بالقرب من ​مصرف لبنان​ في ​الحمرا​ بين انصار "​التيار الوطني الحر​" الذين ينفذون نظاهرة امام المصرف، وانصار الحزب "​التقدمي الاشتراكي​"، مما استعدى تدخل سريع من قبل ​القوى الامنية​، في حين سجلت حالة من التوتر في كليمنصو امام منزل رئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" ​وليد جنبلاط". إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توتر بين انصار "الوطني الحر" وانصار الحزب "الاشتراكي" بالحمرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.