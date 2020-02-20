الخزانة الأميركية تعلن فرض عقوبات جديدة على 5 شخصيات إيرانية

أعلنت ​وزارة الخزانة الأميركية​ فرض ​عقوبات​ جديدة على 5 شخصيات إيرانية من بينهم عضو مجلس خبراء ​القيادة​ الإيرانية ​​​​​​​محمد يزدي، عضو مجلس صيانة ​الدستور​ الإيراني سيامك ره بيك، عضو مجلس صيانة الدستور الإيراني محمد صادقي مقدم.

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