تلفزيون "النشرة": القاضي إبراهيم يستجوب مدير عام الجمارك

افادت معلومات تلفزيون "النشرة" أن "المدعي ​العام المالي​ القاضي ​علي ابراهيم​ استدعى مدير عام ​الجمارك​ ​بدري ضاهر​ واستجوبه في عدة ملفات أبرزها ملف الـLiban post على ان يتابع الاستجواب في جلسات لاحقة". إضغط للمزيد

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