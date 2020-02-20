الحرس الثوري: اميركا تلقت صفعة باستهداف قاعدة عين الأسد والتي خلفت 120 قتيلا

أعلن كبير مستشاري قائد القوة الجوفضائية في ​الحرس الثوري​، العميد علي بلالي، ان "اغتيال الولايات المتحدة لقائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري، ​قاسم سليماني​، في ​العراق​ أوائل كانون الثاني الماضي كان "خطأ كبيرا، وأن المسؤولين الأميركيين أدركوا بعد اغتيال سليماني عزم الشعب الإيراني وايران على الانتقام القاسي"، مؤكدا أن "الأميركيين وجهوا رسائل عديدة إلى طهران عبر بلدان مختلفة، هددوا من خلالها في البداية بالرد على أي عملية انتقامية، ثم اقترحوا رفع العقوبات المفروضة على إيران منذ انسحاب ​واشنطن​ من ​الاتفاق النووي​".

واشار العميد بلالي، الى ان "​اميركا​ تلقت صفعة صاروخية مؤلمة باستهداف قاعدة ​عين الأسد​ والتي خلفت 120 قتيلا، ودقة ​الصواريخ​ الإيرانية بلغت اليوم مستوى يتيح لإيران استهداف أي نقطة في القواعد الأميركية بالمنطقة"، مشددا على أن "دم الشهيد سليماني وشهداء محور ​المقاومة​ سيثمر عن إزالة التواجد الأميركي في المنطقة".