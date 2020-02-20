شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تدعو أعضاءها للمشاركة الاجتماع العادى لعمومية 6 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان، الأعضاء المقيدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادى للجمعية العمومية للنقابة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة 6 مارس .

وأضافت نقابة الصحفيين في بيان لها ، اليوم الخميس ، أن ذلك يأتي إعمالا لنص المواد 33 و34 و35 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970 ، موضحة أن جدول الاعمال يتضمن التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2019 و التصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من مارس 2019 حتى فبراير 2020 و اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر و إقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2020 و تفويض المجلس في إعداد لائحة الموظفين وفق اللوائح و المتبع و ما يستجد من أعمال .

وكان مجلس نقابة الصحفيين،قد دعا أعضاء الجمعية العمومية الراغبين فى تقديم اقتراحاتهم لمناقشتها فى اجتماع الجمعية العمومية العادية المقررعقدها يوم الجمعة الموافق 6 مارس 2020، فى موعد غايته أسبوع قبل الانعقاد طبقا للمادة 34 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1976، مشيرا إلى أن الاقتراحات تقدم مكتوبة في إدارة الصادر و الوارد بالدور الأول وأن آخر موعد يوم الخميس 27 فبراير .

وكانت نقابة الصحفيين قد أعلنت من قبل القائمة القصيرة للمرشحين للحصول على جوائز الصحافة المصرية، وقال محمود كامل عضو مجلس النقابة والمشرف العام على المسابقة، إن عدد فروع المسابقة بلغ 25 فرعًا، مشيرا إلى أن المسابقة تشهد تنافس أكثر من 569 زميلاً وزميلة للفوز بجوائزها.

Advertisements

وأضاف كامل، أن مسابقة جوائز الصحافة المصرية فى نسختها الجديدة هذا العام، تشهد إعلان القائمة القصيرة لأول مرة لتشجيع الزملاء أصحاب الأعمال الصحفية المتميزة، موضحا أن المسابقة تشهد لأول مرة استحداث جائزة صحافة الفيديو لمواكبة التطور الذى شهدته المهنة، وكذلك جائزة الراحل حسين عبدالرازق فى الصحافة الاستقصائية، بالإضافة لمضاعفة قيمة الجوائز العامة لتبلغ 15 ألف جنيه للجائزة الأولى و8 آلاف جنيه للجائزة الثانية ومن المقرر أن تجتمع لجان التحكيم وتعلن النتيجة النهائية وقائمة الفائزين خلال أيام.

وكان مجلس نقابة الصحفيين، قد اختار خلال اجتماعه الطارئ برئاسة النقيب ضياء رشوان مساء الأربعاء الأربعاء الماضى، حسين الزناتى عضو مجلس النقابة ووكيل النقابة للنشاط ، لمنصب أمين الصندوق بالنقابة بعد إعفاء هشام يونس أمين الصندوق السابق من منصبه، وإحالة الاستقالة المُسببة التى تقدم بها في أكتوبر الماضى.