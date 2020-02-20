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تصوير- يونس ميموني
انطلقت قبل قليل، بطنجة، وقفة احتجاجية للأساتذة المتعاقدين بجهتي الشمال، والرباط سلا القنيطرة، إذ من المزمع أن تتحول إلى مسيرة لم يتم تحديد مسارها بعد، للتعبير عن رفضهم لنظام التعاقد.
وعاين موقع “اليوم 24” إنزالا للعناصر الأمنية والقوات المساعدة، في محيط ساحة الأمم.
ومازالت الوقفة مستمرة، لحدود اللحظة، حيث يردد المحتجون في هذه اللحظات شعارات من قبيل “المعركة مستمرة حتى الإدماج الفوري والشامل في أسلاك الوظيفة العمومية”، و”لا للتعاقد ونعم للادماج” و”كلنا لا للتعاقد”.
وكانت تنسيقية المتعاقدين قد دعت في وقت سابق إلى إضراب وطني، أيام 19و20 و 21 و22 من شهر فبراير الجاري، ومسيرة احتجاجية تتزامن مع ذكرى 20 فبراير، لتجديد رفضها لنظام التعاقد.
كانت هذه تفاصيل خبر تزامنا مع ذكرى 20 فبراير..متعاقدو طنجة ينزلون إلى شوارع طنجة: “المعركة مستمرة” -صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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