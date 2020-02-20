الجامعة “تغرم” الوداد بسبب الشهب الإصطناعية و”توقف” مترجي

قضت اللجنة المركزية للتأديب، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بتغريم فريق الوداد الرياضي مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية خلال المباراة التي جمعته بفريق الدفاع الحسني الجديدي، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.
وقررت اللجنة ذاتها تغريم فريق الوداد الرياضي مبلغ 5000 درهما، لرمي جماهيره للقارورات داخل الملعب خلال المباراة التي جمعته بفريق الدفاع الحسني الجديدي، الأسبوع الماضي.
وأوقفت اللجنة نفسها زهير المترجي، لاعب فريق الوداد الرياضي، لمباراتين نافذتين لسوء السلوك، مع تغريمه مبلغ 1000 درهما، وذلك بناء على المادة 85 من قانون العقوبات.
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