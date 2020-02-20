تصنيف الفيفا.. المنتخب المغربي يحافظ على ترتيبه القاري والعالمي

حافظ المنتخب المغربي على ترتيبه الإفريقي، والعالمي، بعد الإعلان عن التصنيف الجديد، لشهر يناير الماضي، للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الصادر، اليوم الخميس.
وبقي المغرب في مركزه الخامس إفريقياً خلف كل من منتخبات السنغال، وتونس، ونيجيريا، والجزائر، وهي المراكز نفسها، التي حصل عليها الشهر الماضي، فيما احتفظ بمركزه العالمي في الرتبة 43، بعدما توقفت المباريات الدولية للمنتخبات الوطنية، منذ شهر نونبر الماضي.
وفي التصنيف الدولي، واصلت بلجيكا ريادتها للمنتخبات العالمية، متبوعة بالمنتخب الفرنسي بطل العالم لعام 2018 في روسيا، ثم البرازيل في المرتبة الثالثة، وإنجلترا الرابعة، والأوروغواي الخامسة، وكرواتيا، والبرتغال في المركزين المواليين.
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