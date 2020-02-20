نقيب هيئة المحامين بتطوان يستدعيه بسبب خرجاته الإعلامية..هل يدفع الهيني الثمن؟

قرر نقيب المحامين، بهيئة تطوان، اليوم الأربعاء، استدعاء المحامي المثير للجدل محمد الهيني، بسبب ما صدر عنه خلال أطوار دفاعه عن شاببة متهمة بالخيانة الزوجية.

وأصدرت هيئة المحامين بتطوان، اليوم الخميس، بلاغا، قالت فيه إن مجلس الهيئة ناقش في إطار مختلف تداعيات الملف الرائج أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، وخرجات محمد الهيني الإعلامية على هامش القضية المذكورة، حيث تم تكليف نقيب الهيئة باستدعاء الهيني إلى مكتبه، ومواجهته بما يصدر عنه من أقوال وأفعال لاتخاذ ما يجب في ضوء ذلك.

القضية المثيرة للجدل والتي ينوب فيها الهيني عن المشتكى بها، كانت قد رفعتها محامية في هيئة الدار البيضاء، متهمة موكلة الهيني بالخيانة الزوجية.

نيابة الهيني في هذه القضية، جرت عليه كذلك سخط مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، والقيادي بحزب العدالة والتنمية، والذي وضع شكاية ضد المحامي محمد الهيني، في العلاقة بإقحام اسمه في تصريحاته، بخصوصهذه القضية.

وقال مصدر مقرب من الرميد، إن هذا الأخير راسل نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، وبعث له بشكاية في الموضوع، في انتظار ما ستقرره الهيئة.