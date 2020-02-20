يبلغ من العمر 17 سنة.. ريال مدريد “يرغب” في التعاقد مع موهبة مغربية بفرنسا

عبر مسؤولو فريق ريال مدريد الإسباني عن رغبتهم في التعاقد مع الموهبة المغربية لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي قيس رويز، البالغ من العمر 17 سنة.

ووفق ما كشفه موقع “ديفينسا سينطرال” الإسباني، المقرب من الفريق الملكي، فاللاعب المغربي، الذي يشغل مركز متوسط ميدان، يحظى باهتمام مسؤولي الريال، مبرزا في السياق ذاته أن عقده مع الفريق الباريسي ينتهي بعد 18 شهرا.

وشدد المصدر ذاته على كون توجه مسؤولي الريال يصب في اتجاه التفاوض مع باريس سان جيرمان للظفر بخدمات اللاعب المغربي، معتبرا أن الفريق الملكي لا يرغب في “سرقة” اللاعب من منطلق العلاقة الجيدة التي تجمع الفريقين.