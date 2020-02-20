الملاكمة المغربية تنافس على بطاقة التأهل لأولمبياد طوكيو من داكار

سافرت بعثة المنتخب المغربي للملاكمة إلى العاصمة السينغالية داكار، من أجل المشاركة في بطولة إفريقيا المؤهلة إلى أولمبياد “طوكيو” الصيفية، المقررة انطلاقها، شهر يونيو المقبل.

وذكر بلاغ للجامعة الملكية للملاكمة، توصل “اليوم 24” بنسخة منه، أن المنتخب الوطني يشارك بـ13 ملاكمة، وملاكما، في الاقصائيات الإفريقية المؤهلة للأولمبياد المقبل، إذ سيكون ممثلا بـ8 ملاكمين في صنف الرجال، وخمس ملاكمات في صنف السيدات.

وستعرف المنافسات القارية، المؤهلة للأولمبياد المقبل، مشاركة 164 ملاكما، و57 ملاكمة، يمثلون 39 بلدا إفريقيا، سيتبارون في 13 وزنا أولمبيا (8 أوزان ذكورا و5 إناثا)، للظفر بـ33 بطاقة مخصصة لإفريقيا في هذا الحدث العالمي.

والرياضيون المشاركون في بطولة إفريقيا المؤهلة إلى طوكيو هم:

سعيد مرتجي (وزن 52 كلغ)، ومحمد حموت (وزن 57 كلغ)، وعبد الحق ندير (وزن 63 كلغ)، وزين العابدين أمروغ (وزن 69 كلغ)، وأنس عمراني زريفي (وزن 75 كلغ)، ومحمد الصغير، (وزن 81 كلغ)، ويونس باعلا (وزن 91 كلغ)، وأحمد بوروس (وزن 91+ كلغ)، ورباب شضار (وزن 51 كلغ)، ووداد برطال (وزن 57 كلغ)، وشيماء غذي، (وزن 60 كلغ)، وأميمة بلحبيب (وزن 69 كلغ)، وخديجة مرضي (وزن 75 كلغ).