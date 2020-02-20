الصحافي والكاتب الفرنسي جان دانيال يفارق الحياة

توفي اليوم الخميس، الكاتب والصحفي الفرنسي جان دانيال، مؤسس صحيفة “لو نوفال ابرسرفاتور” عن سن ناهز 99 سنة.

وازداد الراحل في الجزائر، ودرس بها إلى غاية المرحلة الثانوية، وعرف بكتاباته المؤيدة لهذا البلد قبل الاستقلال وحتى بعده.

ويعتبر دانيال، مؤسس صحيفة نوفيل “أوبسيرفاتور” الفرنسية عام 1964، وكلف بتغطية حرب التحرير بالجزائز، كما كان مساندا لفاوضات الاستقلال.

وخلال الثورة الجزائرية كلف جان دانيال، بتغطية حرب التحرير مما ولد لديه التعاطف و المساندة للجزائر حيث اشتهر بروبورتاجاته المنددة للتعذيب .

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ونشر الرئيس الجزائري اليوم على تويتر، تغيردة ينعي فيها الصحفي والكاتب جان دانيال، الذي كان بجانب الجارة الشرقية في عدد من المراحل التاريخية.

ويملك الراحل عددا من المؤلفات من بينها بين مؤلفاته : “ديغول و الجزائر : التراجيديا الابطال و الشهود” سنة 1986 “رسائل فرنسا بعد 11 سبتمبر” سنة 2002 “هذا الاجنبي الذي يشبهني” سنة 2004 و”غدا الامة” سنة 2012.

واكتسب الصحفي جان دانيال شهرة كبيرة اثر اجرائه مقابلة مع الرئيس الامريكي الاسبق جون كيندي الذي كلفه بإيصال رسالة إلى الرئيس الكوبي الأسبق فيدال كاسترو, ليصله وهو رفقة زعيم الثورة الكوبية، نبأ اغتيال جون كيندي يوم 22 نونبر من العام نفسه.