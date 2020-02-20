شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تتضامن مع ألمانيا في حادثة إطلاق النار بـ«هاناو» والان نبدء بالتفاصيل

أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن تضامن بلاده مع ألمانيا في حادثة إطلاق النار التي وقعت الليلة الماضية في مدينة هاناو وراح ضحيتها تسعة أشخاص وجرح آخرين.

وقال جونسون في بيان "تضامني مع شعب ألمانيا الحزين على أولئك الذين فقدوا أرواحهم في الهجوم المريع الذي وقع في مدينة هاناو الليلة الماضية".

وأكد بحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية وقوف المملكة المتحدة مع ألمانيا ضد هذا الاعتداء الذي ينتهك القيم الإنسانية المشتركة.