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العراق تُعلق منح التأشيرة السياحية للإيرانيين

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قرر وزير الداخلية، العراقي ياسين طاهر الياسري، اليوم الخميس، تعليق العمل في قراره السابق بشأن منح التأشيرة السياحية للقادمين من إيران في المنافذ الحدودية بشكل مباشر.

وكان وزير الداخلية ياسين الياسري وافق في الثامن عشر من الشهر الجاري على منح الأشخاص من حملة جوازات السفر الإيرانية الراغبين بالدخول الى الأراضي العراقية سمة الدخول السياحية لغرض زيارة المناطق الدينية والسياحية وبشكل مباشر من المنافذ الحدودية.

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