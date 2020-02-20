شكرا لقرائتكم خبر عن العراق تُعلق منح التأشيرة السياحية للإيرانيين والان نبدء بالتفاصيل
وكان وزير الداخلية ياسين الياسري وافق في الثامن عشر من الشهر الجاري على منح الأشخاص من حملة جوازات السفر الإيرانية الراغبين بالدخول الى الأراضي العراقية سمة الدخول السياحية لغرض زيارة المناطق الدينية والسياحية وبشكل مباشر من المنافذ الحدودية.
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