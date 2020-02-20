شكرا لقرائتكم خبر عن متطرف يهدد بتفجير مسجد في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

تلقى مسجد بولاية بريمن شمالي ألمانيا رسالة تهديد من مجهول عبر البريد الإلكتروني تشمل محتوي يمينيا متطرفا .

وذكرت الشرطة اليوم الخميس أن مرسل الرسالة أعلن أن قنبلة سوف تنفجر بالمسجد، موضحة أن الرسالة تحتوي أيضا على شعارات يمينية متطرفة.

وكان شخص يعمل بالمسجد هو من أطلع الشرطة على الرسالة. وقامت قوات الشرطة بتفتيش المكان بالاستعانة بكلب مدرب على الكشف عن متفجرات، ولكن لم تعثر على أي شيء.

وعزز أفراد الشرطة إجراءات الحماية، ويتم إجراء تحقيقات حاليا بتهمة الإخلال بالأمن العام من خلال التهديد بارتكاب جرائم.