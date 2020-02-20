بالفيديو..هجوم جخماخه يودي بحياة ٤ مواطنين

سبعة من بينهم شهداء ومصابون في كركوك سقطوا إثر هجوم ارهابي في قرية چخماخه الكردية، هذا ما اعلنت عنه كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النيابية، محملة الحكومة الاتحادية مسؤولية الحادث.. مشيرة الى أنها طالبت مرارا وتكرارا بوضع حد للخروقات الامنية المتكررة.

الكتلة وفي بيان لها طالبت الحكومة الاتحادية بتحمل مسؤولياتها تجاه حماية ارواح المواطنين وممتلكاتهم، خاصة في مناطق الاطراف وجنوب غرب كركوك تحديدا ،مبينة ان اغلب القرى فيها هشة امنيا ولا ينبغي ان تهمل ارواح المواطنين وتكون حياتهم عرضة للخطر، واشارت الكتلة الى ان الكثير من المناطق في كركوك لا تتواجد فيها قوات او اعدادها قليلة لا تتناسب وحجم مساحة المدن المتواجدة فيها مما يتسبب بتكرار الخروقات.



وتتعرض كركوك بين الفينة والاخرى لسلسلة من التفجيرات تهز شوارعها واسواقها، اخرها ستة تفجيرات متتالية اودت بحياة شخصين واصابة ثلاثين اخرين اضافة لالحاق أضرار مادية كبيرة بالسيارات والمباني.

لتدفع جهات سياسية هناك للمطالبة باعادة قوات الأسايش والبيشمركة لمراكزها واماكن سيطرتها من أجل ضمان استقرار الأمن داخل كركوك وضواحيها، والرجوع الى ماقبل عام الفين واربعة عشر والتحرك بإدارة مشتركة بين حكومة الإقليم و قوات من الحكومة الاتحادية العراقية و تمثيل عادل لجميع المكونات في المؤسسات الحكومية في المدينة.