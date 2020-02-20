أفاد مصدر أمني، الخميس، بأن عشرة اشخاص اصيبوا بينهم ثلاثة اختنقوا نتيجة صدامات بين القوات الامنية والمتظاهرين وسط بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "10 اشخاص اصيبوا بينهم ثلاثة اختنقوا نتيجة صدامات بين القوات الامنية والمتظاهرين وسط بغداد". وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "الصدامات وعمليات والكر والفر بين القوات الامنية والمتظاهرين مستمرة، ما نتج عن تسجيل ٧ اصابات بالصجم و٣ حالات اختناق نتيجة القنابل المسيلة للدموع".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 10 اصابات وحالات اختناق بصدامات بين القوات الامنية والمتظاهرين وسط بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.