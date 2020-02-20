الصحة النيابية تطالب الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات لمنع دخول 'كورونا' من إيران

طالب رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية قتيبة الجبوري، الخميس، الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وصول فيروس "كورونا" من ايران وإغلاق المنافذ الحدودية البرية والجوية والبحرية معها.

وقال الجبوري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نطالب رئيس حكومة تصريف الأعمال وخلية الأزمة ووزارتي الصحة والداخلية وجهاز الأمن الوطني والجهات الساندة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع دخول فيروس كورونا من الجارة إيران إلى العراق".

وحمّل الجبوري "السلطة التنفيذية المسؤولية كاملة عن سلامة الشعب العراقي"، مشدداً بالقول "لن نسمح بالمجازفة في هذا الموضوع الخطير، ولذلك نطالب بإغلاق المنافذ الحدودية البرية والجوية والبحرية مع الجارة إيران إلى حين تطويق المرض تماماً، حرصاً على صحة المواطن العراقي".

وأوضح الجبوري أن "لجنة الصحة والبيئة النيابية تتابع عن كثب كافة الإجراءات الحكومية وتراقب أداء الجهات المعنية كافة، ولن نتهاون مع أية جهة يثبت تقصيرها في أداء مهامها، وخصوصاً الدوائر التابعة لوزارة الصحة باعتبارها الجهة الاولى المعنية بمواجهة مثل هكذا حالات ويقع على عاتقها اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية".

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وتابع الجبوري أن "هذا الوباء الخطير لا يمكن تفاديه إلا من خلال منع وصوله إلى العراق، وبالتالي يجب اتخاذ خطوات استباقية لدرء الخطر عن شعبنا".

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، امس الاربعاء، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" جنوب غرب العاصمة طهران، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 5 أشخاص.