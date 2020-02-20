بالوثيقة.. الداخلية تقرر تعليق منح السمة السياحية لحاملي الجوازات الايرانية

تنشر الخليج 365، وثيقة صادرة من وزارة الداخلية تتضمن تعليق منح السمة السياحية لحاملي الجوازات الايرانية.

ونشرت الخليج 365، اليوم الخميس، وثائق صادرة من وزارة الصحة تتضمن مقترحات خلية الأزمة بشأن فيروس "كورونا"، اذ تضمنت المقترحات منع دخول الوافدين من ايران ومنع كافة العراقيين من السفر الى ايران.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، امس الاربعاء، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" جنوب غرب العاصمة طهران، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 5 أشخاص.