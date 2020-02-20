تنشر الخليج 365، وثائق صادرة من وزارة الصحة تتضمن مقترحات خلية الأزمة بشأن فيروس "كورونا". وتضمنت المقترحات منع دخول الوافدين من ايران ومنع كافة العراقيين من السفر الى ايران. وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، امس الاربعاء، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" جنوب غرب العاصمة طهران، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 5 أشخاص.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالوثائق.. خلية الأزمة بشأن 'كورونا' تقدم اربعة مقترحات منها منع دخول الوافدين من ايران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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