أعلنت الشرطة في ليسوتو أنها ستتهم قريبا رئيس وزراء البلاد، توماس ثاباني بقتل زوجته السابقة.
وقال المسؤول الأمني في مملكة ليسوتو الواقعة داخل أراضي جمهورية جنوب إفريقيا: "سيتم توجيه الاتهام بالقتل لرئيس الوزراء. الشرطة تعد التوجيهات وسيتم اتهامه على الأرجح غدا".
وكانت سيدة البلاد الأولى، ليبوليلو ثاباني، قد قتلت في يونيو 2017 بالرصاص قرب منزلها في العاصمة ماسيرو.
واحتجزت السلطات في هذا البلد الإفريقي زوجة رئيس الوزراء الحالية الشهر الجاري بتهمة التحريض على اقتراف هذه الجريمة.
كانت هذه تفاصيل خبر اتهام رئيس وزراء بقتل زوجته السابقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.