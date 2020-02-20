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التعادل السلبي يخيم على مواجهة العراق والكويت في البطولة العربية للشباب

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2020-02-20 | 14:34

التعادل السلبي يخيم على مواجهة العراق والكويت في البطولة العربية للشباب

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خيم التعادل السلبي 0-0 على مواجهة منتخب الشباب امام نظيره الكويتي في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة العربية للمنتخبات الشباب 2020.
ولم يتمكن الفريقان من الوصول الى الشباك في المباراة التي اقيمت على ملعب سعود بن جلوي، حيث انحصر اللعب في وسط الميدان، لتنتهي المواجهة كما بدأت من دون اهداف، ليتعقد موقف الفريقين في البطولة.

وبهذا التعادل تقاسم الفريقان نقاط المباراة ليصبح في رصيدهما نقطة واحدة فقط، حيث بات المنتخبان مهددان بالخروج في حال تعادلت تونس امام موريتانيا.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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