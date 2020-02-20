التعادل السلبي يخيم على مواجهة العراق والكويت في البطولة العربية للشباب

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2020-02-20 | 14:34
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خيم التعادل السلبي 0-0 على مواجهة منتخب الشباب امام نظيره الكويتي في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة العربية للمنتخبات الشباب 2020.
ولم يتمكن الفريقان من الوصول الى الشباك في المباراة التي اقيمت على ملعب سعود بن جلوي، حيث انحصر اللعب في وسط الميدان، لتنتهي المواجهة كما بدأت من دون اهداف، ليتعقد موقف الفريقين في البطولة.
وبهذا التعادل تقاسم الفريقان نقاط المباراة ليصبح في رصيدهما نقطة واحدة فقط، حيث بات المنتخبان مهددان بالخروج في حال تعادلت تونس امام موريتانيا.
وبهذا التعادل تقاسم الفريقان نقاط المباراة ليصبح في رصيدهما نقطة واحدة فقط، حيث بات المنتخبان مهددان بالخروج في حال تعادلت تونس امام موريتانيا.
المحرر: محمد خليل
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