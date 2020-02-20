تركيا تعلن حصيلة قتلاها في غارة روسية استهدفت مسلحين بإدلب

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العين الإخباريةالخميس 2020/2/20 06:46 م بتوقيت أبوظبي
قوات تركية في سوريا - أرشيفية
أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، مقتل 2 من جنودها وإصابة 5 آخرين بعد شن سلاح الجو الروسي ضربات على مسلحين اخترقوا دفاعات الحكومة السورية في إدلب.
واتهمت روسيا، تركيا بتقديم الدعم المدفعي للإرهابيين الذين يقاتلون قوات الجيش السوري شمالي البلاد، بحسب وكالة الإعلام الروسية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن المليشيات المسلحة المؤيدة لتركيا اخترقت دفاعات الحكومة السورية في منطقتين بمحافظة إدلب، وتم التصدي لها من خلال سلاح الجو الروسي الذي نفذ ضربات جوية ضدهم.
ودعت وزارة الدفاع الروسية، تركيا إلى التوقف الفوري عن دعم الإرهابيين ومدهم بالسلاح.
وشنت بدأت تركيا والفصائل الموالية لها، عدوانا شرق إدلب، وسط معارك عنيفة مع الجيش السوري.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، إن هجوما عنيفا تنفذه القوات التركية والفصائل على بلدة النيرب الخاضعة لسيطرة قوات النظام بريف إدلب الشرقي.
وأضاف أن القوات المهاجمة تمكنت من اقتحام البلدة والسيطرة على نحو نصفها وسط استمرار المعارك العنيفة بين الطرفين، مشيرا إلى معلومات مؤكدة تفيد بوقوع قتلى وجرحى بين الجانبين.
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