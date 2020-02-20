فلسطين: توسيع المستوطنات بالقدس يجر المنطقة لمزيد من العنف

أعلنت الرئاسة الفلسطينية، الخميس، أن إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على بناء مستوطنات جديدة على الأراضي الفلسطينية هو "تدمير ممنهج لحل الدولتين"، ويجر المنطقة لمزيد من العنف.

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبوردينة، في بيان، إن نتنياهو يسعى لكسب أصوات اليمين عشية الانتخابات الإسرائيلية.

وأكد أبوردينة أن "محاولة نتنياهو لكسب أصوات اليمين الإسرائيلي عشية الانتخابات الإسرائيلية على حساب الحقوق الفلسطينية لن يجلب السلام والاستقرار لأحد، وسيجر المنطقة إلى مزيد من التوتر والعنف لا يمكن لأحد توقع نتائجه".

Advertisements

وفي وقت سابق الخميس، أعلن نتنياهو، اعتزامه بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مدينة القدس الشرقية المحتلة.

وقال نتنياهو خلال جولة بمستوطنة "هار جوماه" إنه يعتزم إقامة 2200 وحدة استيطانية بالمستوطنة المقامة على أراضي جبل أبوغنيم جنوبي مدينة القدس الشرقية المحتلة.

وأشار إلى مصادقته على بناء 3000 وحدة استيطانية في مستوطنة "جفعات همتوس" جنوبي المدينة المحتلة.

وتأتي تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي قبيل الانتخابات المقررة في الثاني من شهر آذار/مارس المقبل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "أعلن اليوم عن إنشاء هار حوما (5)، وهو حي سنبني فيه 2200 وحدة سكنية، هذا يعني 12000 مقيم جديد، سيكون هار حوما حيا يضم نحو 50000 شخص. هذا يشبه مدينة متوسطة الحجم في إسرائيل".