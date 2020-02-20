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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "العميل العلني".. رواد مواقع التواصل يشنون هجوما ناريا على "جمال عيد" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هجوما ناريا على الناشط المزعوم جمال عيد، مؤكدين إن الشعب لن يسمح له بتخريب الدولة المصرية.
وقال أحد الناشطين: "جمال عيد يعلن أمام الرأي العام إنه العميل العلني، وهو الكاذب الذي يحاول أن يتجمل دائما"، فيما أضاف آخر: "فعلا إن لم تستحي فافعل ما شئت، أليس هذا من قبيل المجاهرة أو الخيانة؟".
ويحاول دائما جمال عيد الاستقواء بالخارج، وفي هذا الشأن وجه له ناشط رسالة نارية مفادها: "إلى العميل المستوى بالخارج، يا جمال الشعب لن يسمح لك بتخريب البلد، أصبحت عميل بشهادة".
فيما قالت مغردة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "وصمة عار في جبينك، أنت مش مكسوف تنزل صورك يا عميل، صحيح اللي اختشوا ماتوا، أصل شعارك هو حب الدولار الذي تفديه بروحك، لن نسمح لك بالخراب يا كذاب".
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