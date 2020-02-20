تبون: الجزائر مستعدة للوساطة في أي محادثات تهدف لوقف إطلاق النار في ليبيا

أكد الرئيس ​الجزائر​ي ​عبد المجيد تبون​، عن "استعداد بلاده للعب دور الوساطة بين قوى النزاع في ​ليبيا​ في حال حصولها على تفويض من ​مجلس الأمن الدولي​"، موضحا "القدرة على تحقيق ​السلام​ في ليبيا على نحو سريع، والجزائر مستعدة للوساطة في أي محادثات تهدف لوقف ​إطلاق النار​ في ليبيا". إضغط للمزيد

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