الدفاع الروسية: دمرنا آليات تابعة للمسلحين مزودة بأسلحة ذات عيارات ثقيلة بإدلب

أعلن مركز المصالحة الروسي أن "مقاتلات "سوخوي - 24" الروسية قصفت ودمرت آليات تابعة للمسلحين مزودة بأسلحة ذات عيارات ثقيلة في إدلب، اضافة الى قصف الإرهابيين المتسللين مما سمح للقوات السورية بصد جميع الهجمات بنجاح".

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