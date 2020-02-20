صالح يبحث مع فريق تحقيق أممي تأسيس محكمة دولية لمحاكمة عناصر داعش

أعلن المكتب الإعلامي ل​رئاسة الجمهورية​ العراقية، ان "​الرئيس العراقي​ ​برهم صالح​ بحث مع فريق تحقيق تابع للأمم المتحدة، تأسيس ​محكمة​ دولية خاصة لمحاسبة عناصر تنظيم "داعش" عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبوها بحق العراقيين، كما تم التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق المشترك بشأن ​مكافحة الإرهاب​ وتجفيف منابع تمويله وبما يسهم في ترسيخ ​الأمن​ والسلم الدوليين".

هذا وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، في وقت سابق، إنه يمتلك قاعدة بيانات كاملة لبقايا تنظيم "داعش" الإرهابي.