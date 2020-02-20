أعلن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية العراقية، ان "الرئيس العراقي برهم صالح بحث مع فريق تحقيق تابع للأمم المتحدة، تأسيس محكمة دولية خاصة لمحاسبة عناصر تنظيم "داعش" عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبوها بحق العراقيين، كما تم التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق المشترك بشأن مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله وبما يسهم في ترسيخ الأمن والسلم الدوليين".
هذا وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، في وقت سابق، إنه يمتلك قاعدة بيانات كاملة لبقايا تنظيم "داعش" الإرهابي.
كانت هذه تفاصيل خبر صالح يبحث مع فريق تحقيق أممي تأسيس محكمة دولية لمحاكمة عناصر داعش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.