أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، ان "على الاتحاد الأوروبي التنسيق مع مجلس الأمن الدولي حول طريقة نشر العملية العسكرية الخاصة بالسيطرة على موضوع حظر الأسلحة المفروض على ليبيا".
هذا وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد قرر، في وقت سابق، "إنشاء بعثة بحرية وجوية جديدة للاتحاد الأوروبي من أجل ليبيا للسيطرة على الحظر المفروض على الأسلحة"، مشيرا إلى أنها "ستراقب بشكل رئيسي الجزء الشرقي من الساحل الليبي، الذي تأتي منه الأسلحة".
كانت هذه تفاصيل خبر زاخاروفا: على الاتحاد الأوروبي التنسيق بشأن مراقبة حظر توريد السلاح لليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.