زاخاروفا: على الاتحاد الأوروبي التنسيق بشأن مراقبة حظر توريد السلاح لليبيا

أعلنت المتحدثة باسم ​الخارجية الروسية​ ​ماريا زاخاروفا​، ان "على ​الاتحاد الأوروبي​ التنسيق مع ​مجلس الأمن الدولي​ حول طريقة نشر العملية العسكرية الخاصة بالسيطرة على موضوع حظر الأسلحة المفروض على ​ليبيا​".

هذا وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد قرر، في وقت سابق، "إنشاء بعثة بحرية وجوية جديدة للاتحاد الأوروبي من أجل ليبيا للسيطرة على الحظر المفروض على الأسلحة"، مشيرا إلى أنها "ستراقب بشكل رئيسي الجزء الشرقي من الساحل الليبي، الذي تأتي منه الأسلحة".