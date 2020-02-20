الخارجية التركية: أنقرة لم تؤكد بعد مشاركتها في قمة أستانا حول سوريا

أعلن المتحدث باسم ​الخارجية التركية​ أن "​أنقرة​ لم تؤكد بعد مشاركتها في القمة الثلاثية مع ​إيران​ و​روسيا​ حول ​سوريا​، المقرر عقدها في ​طهران​".

هذا وأعلن مصدر في ​الخارجية الإيرانية​ عن "عدم وجود موعد محدد لقمة الدول الثلاث الضامنة لما يعرف بـ "مسار ​أستانا​" حول التسوية في سوريا"، مشيرا إلى "سعي إيران مع روسيا و​تركيا​، لعقدها في القريب العاجل".

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