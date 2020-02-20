أعلن المتحدث باسم الخارجية التركية أن "أنقرة لم تؤكد بعد مشاركتها في القمة الثلاثية مع إيران وروسيا حول سوريا، المقرر عقدها في طهران".
هذا وأعلن مصدر في الخارجية الإيرانية عن "عدم وجود موعد محدد لقمة الدول الثلاث الضامنة لما يعرف بـ "مسار أستانا" حول التسوية في سوريا"، مشيرا إلى "سعي إيران مع روسيا وتركيا، لعقدها في القريب العاجل".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية التركية: أنقرة لم تؤكد بعد مشاركتها في قمة أستانا حول سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.