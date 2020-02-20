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سلفا كير ومشار يتفقان على تشكيل حكومة وحدة في جنوب السودان

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أعلن زعيم المتمردين سابقاً في ​جنوب السودان​ ريك مشار "الموافقة على تشكيل ​حكومة​ وحدة مع رئيس جنوب السودان ​سلفا كير​"، موضحاً انه "سيعين في الايام القادمة بمنصب النائب الأول للرئيس، وأن جميع أعضاء المعارضة سيحصلون على حماية".

هذا وكان كير قد أعلن في وقت سابق موافقته على مطلب أساسي للمعارضة، هو العودة إلى نظام فدرالي لعشر ولايات، ما يمهد لتشكيل حكومة وحدة لإنهاء الحرب الأهلية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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