ابو فاضل: روكز بطل لكنه يمارس "النكايات" ويعتبر ان باسيل يأخذ دوره

رد الكاتب والمحلل السياسي جوزيف ابو فاضل، في حديث تلفزيوني، على مطلب استقالة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، معتبرا ان "موقع رئاسة الجمهورية ليس "قوم تا نجرّب غيرك"، وانا لا ادفاع عن الرئيس عون من باب الوفاء فقط، والجميع يعلم ان الرئيس عون اخطأ بالعديد من المواقف والقرارات، فعلى سبيل المثال كان من الخطأ اقرار ملف ​سلسلة الرتب والرواتب​، و​مرسوم التجنيس​ ولكن هذه المواضيع حصلت نتيجة التسويات، وانا لست مستشار بالقصر الجمهوري ولا اسعى لذلك".

ولفت ابو فاضل الى "رئيس التيار الوطني الحر ​جبران باسيل​ لا يتخطى رئيس الجمهورية، والنائب شامل روكز بطل لكنه يمارس "النكايات" ويعتبر ان باسيل يأخذ دوره"، موضحاً ان "باسيل ورئيس ​الحكومة​ السابق ​سعد الحريري​ كانا في شهر عسل ووزيرة الاعلام منال عبد الصمد هي وديعة رئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" ​وليد جنبلاط​، في الحكومة، والحريري لديه الثلث الضامن في هذه الحكومة وذلك عبر دار الفتوى".

وشدد ابو فاضل على ان "المظاهرة التي يقيمها "التيار الوطني الحر" امام مصرف لبنان اليوم تهدف الى تغيير حاكم المصرف رياض سلامة، واستبداله بشخصية اخرى، ويجب ان تتحول هذه المظاهرة من امام مصرف لبنان باتجاه المصارف لأن كل اموالنا بالمصارف".

