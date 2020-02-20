الرابطة المارونية تنظيم مباراة ثقافية بعنوان دولة لبنان الكبير حافظة الأبجدية الفينيقية

أعلنت ​لجنة التربية​ في ​الرابطة المارونية​ ولجنة إحياء عيد الأبجدية، انه "وفي إطار نشاطاتها بمناسبة المئوية الأولى لإعلان دولة ​لبنان​ الكبير، وبمناسبة عيد الأبجدية المصادف في 11 آذار 2020، عن "تنظيم مباراة ثقافية بعنوان " دولة لبنان الكبير: حافظة الأبجدية الفينيقية"، وذلك لطلاّب ​المدارس​ الثانوية في صفوفها الثلاثة"، موضحة ان "من شروط الإشتراك أن يكون الطالب مسجّلاً في أحد الصفوف الثانوية في المدارس اللّبنانية، مع إعداده لنصّ إنشائي لا يتجاوز الـ 300 كلمة يتناول فيه دور الأبجدية الفينيقية في جعل دولة لبنان الكبير ملتقى الحضارات، كما سيتمّ توزيع جوائز قيّمة على الفائزين في احتفال ينظّم في ​بيت المحامي​ في ​بيروت​ في 11 آذار 2020 ​الساعة​ الرابعة بعد الظهر".

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