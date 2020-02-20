بري التقى كوبيتش وعرض معه الأوضاع العامة

التقى رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ​لبنان​ يان كوبيتش حيث جرى عرض للاوضاع العامة في لبنان لاسيما الوضعين المالي والاقتصادي . كما عرض رئيس المجلس العلاقات الثنائية بين لبنان وكوبا خلال استقباله السفير الكوبي الكسندر بيليسر موراغا. واستقبل بري نائب رئيس ​المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى​ الشيخ علي الخطيب.

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