إنطلاق تظاهرة "الوطني الحر" أمام مصرف لبنان للمطالبة بمعرفة مصير الأموال المهربة

إنطلقت ​تظاهرة​ "​التيار الوطني الحر​" أمام ​مصرف لبنان​ في ​شارع الحمرا​ للمطالبة بمعرفة مصير الأموال المهربة الى الخارج. إضغط للمزيد

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