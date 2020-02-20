بدأت جلسة لجنة المال برئاسة النائب ​إبراهيم كنعان​ وحضور وزير المالية ​غازي وزني​ ورئيس جمعية المصارف ​سليم صفير​ وممثلين عن ​مصرف لبنان​ لبحث الحلول الممكنة لاستحقاق اليوروبند بما يخدم مالية لبنان وسمعته والمودعين على حد سواء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بدء جلسة لجنة المال برئاسة كنعان وحضور وزني وصفير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.