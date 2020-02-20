قوى الامن: احباط عملية تهريب حوالي 2 كلغ من حشيشة الكيف في المطار

أعلنت المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي، في بيان "عن تمكن عناصر فصيلة تفتيشات ​المطار​ في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة، من إحباط ​عملية تهريب​ 1,920 كلغ قائم من مادة ​حشيشة الكيف​ مخبأة داخل مغلّفات للشوكولا وذلك اثناء محاولة مواطنة مغادرة الأراضي اللبنانية متوجهة الى ​المانيا​، وتدعى ب. ق. (مواليد عام 1974، لبنانية)، وبالتحقيق معها من قبل فصيلة الضابطة الإدارية و​العدلية​، اعترفت بتعاطيها مادة ​الكوكايين​.

هذا واودعت مع المضبوطات ​مكتب مكافحة المخدرات المركزي​ في وحدة ​الشرطة القضائية​، للتوسع بالتحقيق معها بناء على إشارة ​القضاء​ المختص.