أعلنت المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي، في بيان "عن تمكن عناصر فصيلة تفتيشات المطار في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة، من إحباط عملية تهريب 1,920 كلغ قائم من مادة حشيشة الكيف مخبأة داخل مغلّفات للشوكولا وذلك اثناء محاولة مواطنة مغادرة الأراضي اللبنانية متوجهة الى المانيا، وتدعى ب. ق. (مواليد عام 1974، لبنانية)، وبالتحقيق معها من قبل فصيلة الضابطة الإدارية والعدلية، اعترفت بتعاطيها مادة الكوكايين.
هذا واودعت مع المضبوطات مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معها بناء على إشارة القضاء المختص.
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن: احباط عملية تهريب حوالي 2 كلغ من حشيشة الكيف في المطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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